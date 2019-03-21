«الإنذار المبكر» يصدر سلسلة تنبيهات بسحب ممطرة على 8 مناطق

أصدر مركز الإنذار المبكّر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سلسلة تنبيهات، بتكون سحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة، اليوم الخميس.

وأوضحت الهيئة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي، في «تويتر»، أن الحالة تشمل مناطق مكة المكرمة والشرقية، والرياض، والقصيم، والحدود الشمالية والجوف، والباحة وعسير.

وتبدأ الحالة الجوية على منطقة مكة المكرمة، الساعة الواحدة ظهر اليوم، الخميس، وتستمرّ حتى الثامنة مساءً، وتشمل الشفا ورنية والخرمة والأجزاء المجاورة.

وفي المنطقة الشرقية، تبدأ الحالة الأولى الساعة الرابعة فجر الخميس، وتنتهي الساعة التاسعة مساءً، وتشمل حفر الباطن والقيصومة والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة الثانية على المنطقة الساعة السابعة صباح الخميس، وتنتهي بحلول العاشرة مساءً، وتشمل الدمام والجبيل والقطيف والظهران والأحساء والنعيرية والأجزاء المجاورة.

وفي الرياض، تبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي قبل الساعة الثانية عشرة ليلًا بخمس دقائق، وتشمل المجمّعة والرياض والدوادمي.

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وتبدأ الحالة الجوية على منطقة القصيم، الساعة العاشرة صباحًا، وتنتهي الساعة الحادية عشرة ليلًا، وتشمل عنيزة والرس والشماسية والمذنب والأجزاء المجاورة.

وتطرّق التنبيه إلى منطقة الحدود الشمالية، حيث تبدأ الحالة الساعة السادسة مساء الخميس، وتنتهي في السابعة صباح الجمعة، وتشمل طريف وعرعر والأجزاء المجاورة.

وفي منطقة الجوف، تبدأ الحالة الساعة السابعة مساء الخميس، وتنتهي في الثالثة من فجر الجمعة، وتشمل القريات وسكاكا وطبرجل والأجزاء المجاورة.

أما منطقة الباحة، فتبدأ فيها الحالة الجوية الساعة الواحدة ظهر الخميس وتنتهي في التاسعة مساء، وتشمل الباحة والمندق والمخواة والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة الجوية على عسير الساعة الواحدة ظهرًا، وتنتهي الساعة التاسعة مساءً، وتشمل النماص والمجاردة ومحايل عسير والأجزاء المجاورة.

ونبّهت الأرصاد أيضًا، إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة والجوف ونجران وحائل والرياض والحدود الشمالية.