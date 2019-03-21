صاحب تغريدة "المواقف" يحكي لـ"سبق" التفاصيل وتفاعُل أمير الرياض

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

روى خالد المطيري، الطالب بجامعة الملك سعود، تفاصيل التغريدة التي كتبها، وعبَّر فيها عن انزعاجه من عدم وجود مواقف للسيارات في حفلٍ شرَّفه أمس أمير الرياض، الأمير فيصل بن بندر.

وتفصيلاً، تفاعل الأمير فيصل بن بندر مع تغريدة "المطيري"؛ واعتذر للطالب على منبر المحفل، وشدَّد على ضرورة تنظيم العمل، وحفظ حقوق الغير.

وقد وجد هذا الفيديو تداولاً واسعًا في شبكات التواصل، وعكس حرص الأمير على متابعة كل ما يُطرح.

‏وقال "المطيري" في تغريدته التي استوقفت الأمير: "يالله، صباح الخير. وصلت الكلية لقيتهم مسكرين مواقفنا عشان أمير الرياض بييجي اليوم ومخلينا نوقف بعيد شوي، ونمشي على رجولنا للكلية. المشكلة مو هنا.. ليش ما علمتوا الطلاب من أمس واعتذرتوا؟!".

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وأوضح المطيري لـ"سبق": "كنت قد وصلت صباح أمس للجامعة، وعندما أقبلت على كليتي فوجئت بأن المواقف مغلقة؛ فاضطررت إلى أن أركن مركبتي بمواقف بديلة، تبعد قرابة ٥٠٠ متر؛ وهو ما دعاني لكتابة هذه التدوينة العابرة من باب الفضفضة لا أكثر".

وتابع: "وصلت لمقر الكلية، وأكملت محاضراتي، وغادرت دون أن يخطر ببالي أي شيء، لكن فوجئت بالأمير يتطرق للتغريدة، وقد أخبرني بذلك أحد الأشخاص في تويتر".

واختتم: "كما وصلني أنه سأل عني في الحفل، لكني كنت قد غادرت للمنزل. وتصرُّف الأمير رائع، ودليل على احترامه للغير، وحفظه حقوق المواطنين، والطلاب خصيصًا، ويعكس مكانة السعوديين بقلوب القيادة.. وأقول له: شكرًا سمو الأمير".