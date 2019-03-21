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عبدالرحمن بن مساعد ساخرًا من أردوغان: لا تعليق.. يكفي إيموجي
متابعات الخليج 365 - الرياض
علَّق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تصريحاته الخاص بهجوم نيوزيلندا الإرهابي، خاصة بعد تهديدات السلطات النيوزيلندية والأسترالية.
وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: ”مواقف أردوغان في أي حدث لم تعد تحتاج لتعليق، يكفي (إيموجي)”.
وكانت الرئاسة التركية قد أكدت، مساء أمس، أن حديث أردوغان أخرج من سياقه، في خطوة اعتادت عليها، إذ إنه تراجع من قبل في أكثر من موقف.
وكان أردوغان قد ردَّ على العبارات المتطرفة التي وردت في رسالة تارانت منفذ الهجوم الإرهابي: قائلًا: ”لقد جاء أجدادك وعادوا في توابيت. إذا أتيت مثل أجدادك، فتأكد أنك ستعود مثلهم”.
من جهته وبخ وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، أردوغان على استخدامه فيديو الهجوم على المسجدين، قائلًا: إنه أخبر وزير خارجية تركيا مولود تشاويش أوغلو بخطورة ذلك على نيوزيلندا.
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