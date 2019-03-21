25 فيلما في ختام مهرجان الأقصر للسينما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القاهرة اختتم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عروض نسخته الثامنة أمس، بتقديم 25 فيلما من بين طويل وقصير وروائي وتسجيلي. وقدم المهرجان في إطار برنامج الأفلام الروائية الطويلة، ثلاثة أفلام هي فيلم «ماباتا باتا» لسول دي كارفالو من موزمبيق، وفيلم «مباركة» للمغربي محمد زين الدين، وفيلم «قدر» لكوابينا جيانسا من غانا. وفى إطار عروض بانوراما السينما المصرية، قدم المهرجان فيلم «نادي الرجال السري» للمخرج المصري خالد الحلفاوي.



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