كيف تحول الأفوكادو الصلبة إلى طرية؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعد الأفوكادو فاكهة متغيرة، إذ تمكث في المتجر صلبة كالحجر لقرون، حتى تأتي اللحظة التي تطرى فيها ومن هذه اللحظة أمامك خمس دقائق تقريبا قبل أن تفسد.

ربما تكون الخمس دقائق مبالغة ولكن يظل التوقيت مع الأفوكادو خادعا. ولمحبي الأفوكادو هناك طريقة سهلة للتعامل مع هذا اللغز إذا كان لديك مايكرويف.

قم بتقطيع ثمرة الأفوكادو إلى نصفين، أزل البذرة ثم ضع أحد النصفين في المايكرويف على درجة حرارة منخفضة (90 وات) من 3 إلى 5 دقائق. دعها تبرد وبعد ذلك ستكون ثمرة الأفوكادو طرية كالزبدة.