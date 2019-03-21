مقتل سيدة طعنها زوجها في المحكمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو

ذكرت وسائل إعلام يابانية أمس أن سيدة يابانية لقيت حتفها بعد أن طعنها زوجها في بهو مبنى محكمة بطوكيو.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء بأنه جرى نقل السيدة (31 عاما) للمستشفى، وتم الإعلان عن وفاتها عقب طعنها في رقبتها في محكمة الأسرة في طوكيو.

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وقالت شبكة ان اتش كيه، إنه جرى إلقاء القبض على زوجها (32 عاما) وهو أمريكي الجنسية، بعد فراره من موقع الحادث.

يشار إلى أن الاثنين يقومان بإجراءات الطلاق.

وأضافت الشبكة أن الرجل كان يحمل ثلاثة سكاكين، وينتظر زوجته في كمين للهجوم عليها.