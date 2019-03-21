قذف كرة يوقف فيداد 3 مباريات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فرانكفورت

أوقف الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس مهاجم هيرتا برلين، فيداد إيبسيفيتش 3 مباريات إثر قيامه بقذف حارس مرمى بوروسيا دورتموند رومان بوركي بالكرة، خلال مباراة الفريقين.

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وحصل إيبسيفيتش على البطاقة الحمراء وطرد إثر تصرفه خلال المباراة التي انتهت بهزيمة هرتا برلين على ملعبه 2 - 3 السبت الماضي، في المرحلة الـ 26 من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وإلى جانب الإيقاف، فرضت على اللاعب غرامة قيمتها 15 ألف يورو (17 ألف دولار).

ويغيب إيبسيفيتش بذلك عن صفوف هرتا برلين في مبارياته أمام لايبزج وفورتونا دوسلدورف وهوفنهايم.