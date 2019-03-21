السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد
مدد الحارس الإسباني المخضرم ايكر كاسياس أمس، تعاقده مع نادي بورتو البرتغالي دون الإفصاح عن مدة العقد الجديد، فيما أكد اللاعب أنه يخطط للاعتزال مع ناديه الحالي.
وانضم كاسياس إلى بورتو في 2015، بعد أن قضى مسيرته بأكملها ضمن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.
وخاض كاسياس (37عاما) الذي يلعب رابع موسم له مع بورتو، 149 مباراة مع النادي البرتغالي منذ انضمامه إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر كاسياس يمدد تعاقده مع بورتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.