كاسياس يمدد تعاقده مع بورتو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مدد الحارس الإسباني المخضرم ايكر كاسياس أمس، تعاقده مع نادي بورتو البرتغالي دون الإفصاح عن مدة العقد الجديد، فيما أكد اللاعب أنه يخطط للاعتزال مع ناديه الحالي.

وانضم كاسياس إلى بورتو في 2015، بعد أن قضى مسيرته بأكملها ضمن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وخاض كاسياس (37عاما) الذي يلعب رابع موسم له مع بورتو، 149 مباراة مع النادي البرتغالي منذ انضمامه إليه.