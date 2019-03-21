السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ميونخ كشف رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني أولي هوينيس، أن المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف بصدد الاجتماع معه لمناقشة استبعاد 3 نجوم من صفوف المنتخب. وأعلن لوف أخيرا استبعاد جيروم بواتينج وماتس هاميلز وتوماس مولر من قائمة المنتخب، وذلك في إطار إعادة بناء الفريق استعدادا لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). وأبلغ لوف الثلاثي بقراره قبل بدء فترة المنافسات الدولية، وفي الوقت الذي كان يستعد فيه بايرن لمواجهة ليفربول الإنجليزي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.



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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع لمناقشة استبعاد ثلاثي المنتخب الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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