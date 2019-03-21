نافاس يطمح لعهد جديد مع الريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد حارس مرمى ريال مدريد، الكوستاريكي كيلور نافاس، أنه كان على يقين تام بأنه لم يكن ليشارك في المباريات تحت قيادة المدير الفني السابق الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وأعرب نافاس عن أمله بألا يمر مرة أخرى بهذه التجربة القاسية، مشيرا إلى أنه يثق في أن المدرب الجديد الفرنسي زين الدين زيدان سيخبره دائما بالحقيقة، على حد قوله.

وتابع «يجب أن أركز في العهد الجديد مع زيدان وأن أستمتع بما هو قادم، الآن أشعر بهدوء كبير لأنه مدرب رائع وأعرف أنه يمنح الفرص لجميع اللاعبين».

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وقال نافاس «الناس كانت تسألني إذا كنت سألعب، وبصدق لم أكن واثقا من هذا. لم أكن أعرف ماذا كان سيحدث. كنت أشعر بشغف كبير. كم كنت أشعر بأن هناك إمكانية لأننا قمنا بتغيير المدرب، لم أكن لألعب مع المدرب السابق، هذا كان واضحا مع أي مدرب جديد دائما ما تفتح أبواب وهذه هي الإجابة التي كنت أقولها».

وأشار نافاس إلى أنه جلس على مقاعد البدلاء طوال 20 مباراة، وأنه كان على يقين بأنه لن يشارك في اللقاءات بغض النظر عما يمكن أن يقوم به من مجهودات.

وأضاف «دائما ما كنت أحاول أن أكون محترفا وأن أجتهد، لم أركز فقط على هذا الأمر ولكن كنت أنظر إلى ما يمكن أن أكون مميزا فيه وإلى النادي الذي أتواجد به وإلى عائلتي التي يجب أن أكافح من أجلها، هذا كان دافعا لي للتغلب على المصاعب والقيام بالأمور على نحو جيد».

وقال الحارس الكوستاريكي إنه تحدث مع سولاري حول أسباب بقائه على مقاعد البدلاء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن كل هذه الأمور أصبحت من الماضي.