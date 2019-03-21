22 ألف موظف في الرياضة السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن من أهم ركائز الهيئة العامة للرياضة، توفير الفرص الوظيفية التي تمنح خبرة واسعة ومتنوعة للشباب والشابات، مبينا أنه يوجد حاليا 22 ألف موظف في القطاع الرياضي بأكمله، فيما يستوعب فعلا نحو 40 ألف موظف على الأقل بناء على دراسة أفضل الممارسات العالمية.

جاء ذلك خلال حديثه في يوم المهنة السنوي الـ18 الذي انطلق أمس في جامعة عفت بمدينة جدة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرياضة «نسعى في الهيئة العامة للرياضة لتنمية القوى العاملة في قطاع الرياضة، وذلك من خلال توفير الفرص في عدد من الوظائف المرتبطة بالقطاع بشكل مباشر أو غير مباشر للشباب والشابات، مثل التسويق والتكنولوجيا الرياضية والطب الرياضي والإعلام وخدمات تجارة التجزئة وغيرها».