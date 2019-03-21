أمر قبض لحكم بسبب والدته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

ناشد حكم كرة القدم السابق فهد الشمري، رئيس الهيئة العامة للرياضة الأميرعبدالعزيز بن تركي، بمساعدته في حل مشكلته المالية التي وصلت 400 ألف ريال، جراء ديون وقروض بسبب بحثه عن علاج والدته التي تعرضت لتليف في الكبد. وأكد الشمري الذي مارس التحكيم 12 سنة، صدور أمر قبض بحقه أسهم في تواريه عن الأنظار وتغيبه عن العمل، مما أدى إلى طي قيده وإيقاف خدماته.

وكشف الحكم عن إعالته 10 أفراد من أسرتة، مبينا أنه بات يعتمد على المكافآت التي يتقاضاها أبناؤه من خلال دراستهم الجامعية، ومن حساب المواطن الذي خصص لأحد أفراد أسرته.