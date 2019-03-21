الأخضر الشاب يدشن معسكر إسبانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
دشن المنتخب السعودي تحت 20 عاما لكرة القدم أمس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يقيمه في مدينة مرسية الإسبانية، ويستمر حتى 26 مارس الحالي، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عاما 2019 في بولندا.
وأجرى لاعبو الأخضر أولى حصصهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، والتي تركزت على تمارين لياقة وأخرى تكتيكية.
وسيواجه المنتخب خلال المعسكر الحالي، منتخبي الأوروجواي والأرجنتين وديا يومي 23 و25 مارس الحالي، قبل العودة للدمام لاستكمال المرحلة الثانية باستضافة منتخب نيجيريا وديا في لقاءين وديين.
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