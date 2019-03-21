44 مهاجرا يغرقون على سواحل ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة

أعلنت البحرية الليبية أمس غرق قارب على متنه 44 مهاجرا غير شرعي بالقرب من ساحل مدينة صبراتة غرب ليبيا.

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وقالت في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: إنه بسبب سوء الأحوال الجوية غرق القارب فجرا بمن فيه وبدأ ظهور الجثث على شاطئ الوادي وصبراتة.

وكان أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية قال لوكالة الأنباء الألمانية، إن قاربا خشبيا غرق بعدما اصطدم بالصخور بالقرب من ساحل مدينة صبراتة غرب ليبيا، وأوضح أن سكان المدينة نجحوا في إنقاذ 16 مهاجرا، 13 من الأفارقة، و3 من جنوب آسيا، وانتشلوا جثة طفل، بينما فقد 30 آخرون، وأشار إلى أنه من المحتمل أن يكون المفقودون نجوا نظرا لأن القارب كان قريبا من الشاطئ.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه جرى إنقاذ ونقل 15 شخصا للمستشفيات، إلا أن عدد الضحايا لم يتأكد بعد.