بومبيو: الأزمة الخليجية لا تخدم أحدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الكويت

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن استمرار الأزمة الخليجية لا يصب في مصلحة أحد، مشددا على التزام بلاده بأمن الكويت.

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي صباح خالد الصباح أمس، «إن الأخطار بخصوص الأمن السيبراني تهدد أمننا واستقرارنا وازدهار شعوبنا على حد سواء»، مشيرا إلى أن أمريكا والكويت يكثفان الإسهامات بصورة كبيرة لمنع التهديدات السيبرانية.

وفيما يتعلق بمبادرة السلام التي تعتزم الولايات المتحدة طرحها، قال وزير الخارجية الكويتي «مبادرة السلام طال انتظارها، ونثق في أن الولايات المتحدة لديها أفكار لوضع خطة للسلام تأخذ بعين الاعتبار الوضع في المنطقة والأطراف».