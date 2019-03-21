السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الكويت
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن استمرار الأزمة الخليجية لا يصب في مصلحة أحد، مشددا على التزام بلاده بأمن الكويت.
وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي صباح خالد الصباح أمس، «إن الأخطار بخصوص الأمن السيبراني تهدد أمننا واستقرارنا وازدهار شعوبنا على حد سواء»، مشيرا إلى أن أمريكا والكويت يكثفان الإسهامات بصورة كبيرة لمنع التهديدات السيبرانية.
وفيما يتعلق بمبادرة السلام التي تعتزم الولايات المتحدة طرحها، قال وزير الخارجية الكويتي «مبادرة السلام طال انتظارها، ونثق في أن الولايات المتحدة لديها أفكار لوضع خطة للسلام تأخذ بعين الاعتبار الوضع في المنطقة والأطراف».
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: الأزمة الخليجية لا تخدم أحدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.