هدف يتحمل حضانة طفلين للموظفة السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» جزءا من تكلفة حضانة طفلين للموظفة السعودية في القطاع الخاص، ضمن برنامج دعم ضيافة الأطفال «قرة».

ووفقا لآلية البرنامج المعدلة أخيرا، فإن الصندوق يسهم بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يسهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يسهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يسهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يسهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

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ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة، وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات بدلا من بلوغهما أربع سنوات كما كان في الشروط السابقة.

ووصلت مراكز حضانات وضيافات الأطفال المعتمدة من الصندوق في مختلف مناطق المملكة ضمن برنامج دعم ضيافة الأطفال (قرة) إلى 158 مركزا مسجلا، حيث يمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص الاطلاع على تفاصيل البرنامج للتسجيل والاستفادة من خدماته من خلال الرابط: https:/‏/‏qurrah.sa.

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة «قرة» مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة.

ويهدف البرنامج إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرار النساء السعوديات في وظائفهن.