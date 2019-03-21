«سابك» توقع 9 عقود إنشاءات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» في مدينة الجبيل، تسعة عقود من أجل تنفيذ المشاريع الإنشائية في مشاريع خاصة بمواقعها في المملكة، لتعزز المحتوى المحلي في إطار مسيرة الشركة التحويلية على مستوى المشتريات والمشاريع.

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ووقع العقود إنابة عن «سابك» كل من نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة المهندس عوض آل ماكر، ومدير عام المشتريات العالمية نواف الزهراني.

وتهدف «سابك» من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز ثقافة البيئة والصحة والسلامة والأمن وتحقيق المزيد من السرعة والمرونة فيما يخص مشتريات الشركة وتنفيذ مشاريعها، وصولا إلى تحديد أفضل الموردين للمشاريع الضخمة، وتعزيز الكفاءات التقنية، وتحسين تنافسية التكلفة، إضافة إلى إثراء المحتوى المحلي في مشاريع ومواقع الشركة في المملكة.

وقال آل ماكر، «تحرص سابك على تعزيز الفرص في قطاع البناء والتشييد، بما يحفز المحتوى المحلي ويدعم القطاعات الواعدة للنمو في المستقبل».