رفع 6 آلاف سيارة خربة وهياكل تالفة بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة المدينة المنورة

رفعت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة ببلدياتها الفرعية والضواحي 6239 سيارة خربة وهياكل تالفة من طرق وأحياء المدينة المنورة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح مدير الإدارة العامة للنظافة المهندس ماهر الحازمي أن لجنة رفع السيارات التالفة والمشكلة من الإدارة العامة للنظافة وإدارة مرور المنطقة وإدارة التحريات والبحث الجنائي وعضو مشارك من بلديات (العقيق، أحد، العيون، البيداء، العوالي، قباء، العاقول، الصويدرة، الفريش، المليليح، المندسة) رفعت 6239 سيارة خربة وهياكل تالفة لما تشكله من خطر وتشوه المظهر العام للمدينة المنورة.

ودعا المهندس الحازمي المواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة تشوه المنظر العام، وذلك من خلال التواصل مع مركز طوارئ الأمانة.