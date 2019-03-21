بدء صيانة طرق حاضرة الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

بدأت أمانة المنطقة الشرقية العمل على مشروع معالجة وإصلاح الأجزاء التالفة في الطرق والشوارع بحاضرة الدمام، من خلال استخدام المعدة الجديدة ذات التقنية العالية (JET PATCHER).

وسبق ذلك إجراء الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، ممثلة في إدارة صيانة الطرق بوكالة التعمير والمشاريع، مسحا شاملا لجميع الأحياء بالحاضرة بهدف معالجة وصيانة جميع الأضرار بالشوارع والطرق. وبدأت فرق معالجة وإصلاح الحفر بصيانة الطرق حسب الجدول الزمني المعد مسبقا، مع مراعاة عاملي السرعة والجودة في العمل.