منع الاعتراض على استبيان رضا الحجاج في تقييم حملات الداخل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سمير الثبيتي - مكة المكرمة

منعت وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة لحجاج الداخل الاعتراض على نتائج استبيان رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم من شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل في موسم حج عام 1439، لكونها تعكس وجهة نظر المستفيد من الخدمة مع السماح للحملات بالاعتراض على نتائج التقييم الأخرى، وذلك بحسب تعميم اطلعت عليه «مكة».

وأوضح التعميم أنه تم إدراج نتائج تقييم أداء الشركات والمؤسسات في موسم حج عام 1439 في حسابات المنشآت في بوابة الوزارة، ما عدا نتائج الزيارات الميدانية في مواقع الخدمة في المشاعر المقدسة لموسم حج 1439، حيث سيتم إدراجها في وقت لاحق وسيتم إشعار الحملات بذلك وإعطاؤها مهلة للاعتراض عليها.

وأكدت الوزارة أنه سيسمح للشركات والمؤسسات بالاعتراض لدى إدارة حجاج الداخل على نتائج التقييم خلال الفترة من الأربعاء إلى الاثنين المقبل، ما عدا نتائج استبيان رضا الحجاج، مع العلم بأن المواعيد والإجراءات المحددة في التعميم نهائية وغير قابلة للتمديد والاستثناء بأي حال من الأحوال.