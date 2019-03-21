15 دولة تبحث أزمات الإعلام في مؤتمر بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي- أبها

قال أمير منطقة عسير تركي بن طلال إن الأزمة مشكلة غير متوقعة قد تؤدي إلى كارثة إذا لم تتم إدارتها بالطريقة الصحيحة، وذلك خلال رعايته لحفل انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث «الإعلام والأزمات: الأبعاد والاستراتيجيات» الذي تنظمه جامعة الملك خالد ممثلة في قسم الإعلام والاتصال بكلية العلوم الإنسانية بمشاركة باحثين من 15 دولة.

وأشاد الأمير تركي بن طلال بما تقدمه الجامعة من خدمات مجتمعية علمية وبحثية للمنطقة، لافتا أنه ليس بمستغرب باعتبارها بيتا للعلم والمعرفة بما تمتلكه من كوادر علمية مميزة.

وقال مدير الجامعة المشرف العام على المؤتمر، الدكتور فالح السلمي إن موضوع الإعلام والأزمات لم يعد مجرد ممارسة إعلامية، بل أصبح تخصصا علميا تشارك فيه أقسام علمية عديدة في الجامعات، وتتسابق الجامعات في دراسة ظاهرة الاتصال وعلاقته بالأزمات، وهذا المؤتمر ليس إلا انعكاسا لهذه الحالة، ويأتي إيمانا بأهمية مثل هذه المواضيع بحثا ودراسة ومناقشة.