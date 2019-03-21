تعليم جازان يكرم 18 متميزا ومتميزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - صامطة

أطلق مكتب تعليم محافظة صامطة ممثلا في مدرسة أبوحجر الأعلى المتوسطة والثانوية أمس، مبادرة «همم طويق» لتكريم المتميزين والمتميزات منسوبي الإدارة والمدارس التابعة لتعليم المحافظة، بمشاركة محافظ صامطة أحمد زعلة ومدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري الأحوس.

وقال قائد مدرسة أبوحجر الأعلى المتوسطة والثانوية حسين شعبي: تأتي أهمية المبادرة لإبراز المتميزين علميا وتربويا وإداريا، ونشر ثقافة ومفهوم التمييز في نفوس الطلاب والطالبات، وخلق روح التنافس الإيجابي بين الجميع، مبينا أن عدد المكرمين «18» متميزا ومتميزة من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.