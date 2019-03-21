هوية جديدة لأعمال النظافة داخل نطاق الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي، أطلقت أمانة منطقة الرياض الهوية الجديدة لأعمال النظافة داخل نطاق المدينة، التي تتضمن تفعيل الشراكة فيما بينها وسكان العاصمة؛ للارتقاء بجودة النظافة داخل الأحياء السكنية والطرق الرئيسة والفرعية، مع بدء العقود الجديدة للنظافة التي تحتوي على معدات وآليات وكوادر بشرية بهوية جديدة؛ لضمان تنفيذ الأعمال اليومية بما يحقق معياري الجودة العالية والسرعة اللازمة.

وتركز الهوية الجديدة لأعمال النظافة على نشر رسائل توعوية متنوعة موضوعة على المركبات المخصصة لجمع النفايات وضغطها، والتي تجوب يوميا شوارع المدينة كافة؛ لتحقيق التكامل فيما بين جهود أمانة الرياض الميدانية ودور السكان الجوهري في الحفاظ على جمالية المدينة، عبر اتباع الممارسات الصحيحة في التخلص من النفايات في مكانها المخصص، والالتزام بإخراجها في الوقت المحدد ما بين الساعة الـ7.30 مساء والـ9.30 مساء.

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ماذا تشمل الهوية الجديدة ؟

إضافة 1147 معدة وآلية جديدة متخصصة لمباشرة أعمال النظافة اليومية

تعزيز الكوادر البشرية في مشروعات النظافة بإضافة 10707 عمال ومراقبين ومشرفين

إبرام الأمانة 11 عقدا جديدا لمواكبة تزايد كميات النفايات البالغة في اليوم الواحد 9840 طنا