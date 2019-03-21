استحداث فرع في جائزة عبدالله الفيصل العالمية لطلاب الثانوي والبكالوريوس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى.

وأعلن استحداث فرع للجائزة بقيمة نصف مليون ريال مخصص لطلبة وطالبات مرحلتي الثانوية والبكالوريوس على أن يمنح الفائز الأول 300 ألف ريال و200 ألف ريال للثاني، ليصبح إجمالي قيمة الجائزة في أفرعها الأربعة مليون ريال ونصف.

وقدم أمير منطقة مكة المكرمة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على الرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما الثقافة في المملكة، كذلك حرصهما على الارتقاء بالحراك الثقافي والفكري والتعليمي في الوطن، الذي يعد اليوم رائدا في شتى المجالات.

وقال «يكفي هذه البلاد فخرا أنها مهبط الوحي ومهد آخر الرسل، كما شرف الله سبحانه وتعالى إنسانها بخدمة ضيوف الرحمن، وهذا يحتم علينا أن نجعل منها نبراسا للعلم والفكر».

وهنأ الأمير خالد الفيصل الفائزين بالجائزة، لافتا إلى أهمية الجائزة التي تحمل اسم الأمير عبدالله الفيصل -رحمه الله- الذي استطاع نقل الشعر في المملكة إلى العالم العربي ونقل شاعرية الإنسان السعودي إلى خارج حدود الوطن.

وأكد ضرورة الاعتناء بالعلم والفكر والثقافة، كونها الأساس في النهضة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وهي القادرة على تعزيز فرص نهضة الإنسان السعودي في مختلف المجالات.

وبحسب أمانة الجائزة فقد تلقت لجنة التحكيم 200 مراسلة للترشح للجائزة، ووصل عدد المستخدمين الذين سجلوا في موقع الأكاديمية 234 مستخدما، جرت مراسلتهم جميعا لتسجيل الترشيح، فيما وصل عدد المشاركات المكتملة للفروع الثلاثة 47 مشاركة من 11 دولة، مقابل تسع مشاركات فقط غير مكتملة الأوراق أو الشروط.

وتعد أكاديمية الشعر العربي التي تتخذ من جامعة الطائف مقرا لها، مؤسسة متخصصة في تنمية الشعر العربي الفصيح ودعمه وتطويره، بتقدير فحول الشعراء والمبرزين منهم، ودعم الموهوبين، وتفعيل الأنشطة الشعرية والنقدية وتعزيز دور الشعر العربي الفصيح في ثقافتنا المعاصرة.

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الفائزون بالجائزة:

‏الشاعرمحمد عبدالله عبدالباري

من السودان، في فرع الشعر العربي الفصيح

وقيمتها 500ألف ريال

الشاعر فـوزي محمود أحمد خضر

من مصر، في فرع الشعر المسرحي

وقيمتها 300ألف ريال

الشاعر كريم عودة لعيبي

من العراق، في فرع القصيدة المغناة

وقيمتها 200ألف ريال