تعزيز دور الأرشيفات العربية في خدمة البناء المعرفي للمجتمعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد المدير العام للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الدكتور فيصل التميمي مؤتمرا صحفيا أمس في مقر مركز مؤتمرات وكالة الأنباء السعودية بالرياض، سلط من خلاله الضوء على تفاصيل المؤتمر الدولي للأرشيفات العربية الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعنوان «دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة العربي بين التحديات والتطلعات المستقبلية»، وذلك في الفترة من 17 إلى 19 رجب 1440، الموافق من 24 إلى 26 مارس 2019، في قاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتيننتال الرياض وسط حضور محلي وإقليمي ودولي.

وقال التميمي إن المؤتمر يهدف إلى التعرف على أفضل الممارسات والتجارب والخبرات العالمية في مجال الأرشفة والحفظ الرقمي وإمكانية تطبيقها في الأرشيفات العربية، واستكشاف إمكانات الإفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات في دعم وظائف وخدمات دور الوثائق والمحفوظات والأرشيفات العربية، فضلا عن تعزيز دور الأرشيفات في خدمة البناء المعرفي للمجتمعات واستثمار المعلومات.

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كما يهدف عبر 50 ورقة علمية يقدمها الباحثون إلى إبراز دور الأرشيفات في خدمة المجتمع وارتباطه بالنظام الوطني السياسي والاجتماعي والاقتصادي، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة الأرشيفات والمجتمعات العربية، ودعم دور الأرشيفات في خدمة المعلومات وإتاحتها وتنظيمها وفق المستجدات الحديثة، مع تسليط الضوء على واقع تعليم الوثائق في الجامعات العربية.

المستهدفون في المؤتمر؟

قيادات الأرشيفات والعاملون بها من داخل المملكة وخارجها

المتخصصون والمهتمون في مجال الوثائق والأرشيف في القطاع العام والخاص

المتخصصون في مجال الوثائق التاريخية وفي مجال الأرشفة الالكترونية وإدارة السجلات

أعضاء هيئة التدريس المختصون في مجال الوثائق والأرشيف والمعلومات في الجامعات السعودية وغيرها

طلاب الدراسات العليا المنخرطون في دراسة قضايا الوثاق والأرشيف والمعلومات

المعنيون بقضايا الوثائق والأرشيف

المختصون في قضايا تقنيات المعلومات والاتصالات

المعنيون بما يتصل منها بمجال الوثائق والمحفوظات والأرشيف من داخل المملكة وخارجها

دول مشاركة

السعودية

أمريكا

الإمارات

البحرين

عمان

مصر

الجزائر

السودان

موريتانيا

محاور المؤتمر