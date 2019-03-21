خادم الحرمين ورئيس سيشل يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس رئيس جمهورية سيشل داني فور.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بالرئيس الذي أبدى سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين، عقب ذلك جرى استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

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حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان.

كما حضره من جانب سيشل، وزير المالية والتجارة والاستثمار والتخطيط والاقتصاد موريس لوستو، ووزيرة شؤون رئيس الدولة أود لبلين، والمستشار الخاص للرئيس هانز أقلي، والمستشار الاقتصادي للرئيس

بيترون بيل.