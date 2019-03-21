400 تربوي يبحثون الإصابات الرياضية المدرسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن مساعد المدير العام للشؤون المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد المدخلي أمس، فعاليات ملتقى التربية الصحية والبدنية الأول، والذي يستهدف 400 تربوي وتربوية من مشرفي ومعلمي ومعلمات التربية البدنية.

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وأكد المدخلي أهمية اللقاءات المتخصصة في مجال التربية البدنية لما لها من أثر في إيضاح المنهج وتسليط الضوء على المستجدات في مجال التربية البدنية والصحية، مشددا على دور البرامج الصحية والبدنية المقرة من وزارة التعليم بما يسهم في صحة المجتمع المدرسي.

من جهتها أبانت مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي، أن الملتقى يسهم في تعزيز مبدأ الصحة واللياقة وغرس أسس الاهتمام بالصحة في نفوس المستهدفين والتوعية بأهمية النشاط البدني، مضيفة أن هذا الملتقى ينعقد في إطار رؤية المملكة 2030 لإيجاد أفراد سليمين صحيا وبدنيا وفي ضوء إقرار التعليم لبرنامج التربية البدنية في مدارس البنات.

محاور جلسات الملتقى