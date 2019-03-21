فيديو.. إبراهيم تمردغ بس صامل

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أظهر فيديو متداول وحشية ثور هائج في التعامل مع عدد من العمال الذين حاولوا السيطرة عليه وتوثيقه بالقيود.

وأوضح الفيديو..، الذي وثقه أحد الأشخاص كيف تعامل الثور بقسوة مع عامل يدعى إبراهيم حيث هاجمه بوحشية أكثر من مرة وفي كل مرة يقوم العامل على قدميه دون أي شكوى أو ألم.





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