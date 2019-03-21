جديد التكنولوجيا.. بطاقة ذاكرة للهواتف بسعة 1 تيرابايت

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كشفت شركة ميكرون، عن بطاقة ذاكرة Micro-SD جديدة بسعة 1 تيرابايت (1000 جيغابايت).

وأوضحت الشركة الأمريكية أن بطاقة الذاكرة “C200 1TB microSDXC UHS-I” الجديدة تدعم كل المعايير من A2 حتى U30، ما يمتعها بسرعة كافية لكل الاستخدامات الممكنة.

ومن المقرر إطلاق بطاقة الذاكرة “C200 1TB microSDXC UHS-I” الجديدة في الربع الثاني من العام الحالي..، لكن الشركة لم تكشف بعد سعرها.

