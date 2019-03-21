فيروسات خبيثة تخترق جهازك وتشفر ملفاتك ثم تطلب أموالاً.. احذرها

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حذَّر الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، من خطورة بعض الفيروسات الخبيثة على الأجهزة، خاصة تلك التي تشفر جميع ملفات الكمبيوتر ثم تطلب أموالاً لفك التشفير.

وقال الحمادي عبر “تويتر”: “فيروسات الفدية أو ما تسمى بـ”Ransomware”..، هي عبارة عن برمجيات خبيثة تقوم بتشفير جميع ملفات كمبيوترك ثم تطالبك بمال لفك التشفير”.

وقدم خبير التقنية قائمة بأفضل البرامج المجانية للحماية منها وعلاجها وشملت:

CyberSight رابط التحميل (هنا)

Acronis رابط التحميل (هنا)

Cybereason رابط التحميل (هنا)

