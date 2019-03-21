وظائف لحملة الدبلوم بجامعة الملك عبدالله للعلوم.. موعد وطريقة التقديم

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية..، توفر وظائف إدارية وفنية لحملة الدبلوم فما فوق من ذوي الخبرة. الوظائف:

1 – سكرتير تنفيذي (Executive Secretary).

2 – فني بتروفيزياء (Petrophysics Technician).

3 – مدير التعليم والتطوير (Manager، Learning & Development).

4 – محلل الخدمات التقنية (Service Desk Analyst). موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/03/20م. طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل الكاملة وللتقديم من خلال (الرابط).





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