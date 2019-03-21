الطفلة «سحاب» تفارق الحياة تحت عجلات سائق باص متهور بالرياض

فاجعة أليمة شهدها حي «الدخل» بالرياض، مطلع الأسبوع الجاري، إثر تعرض طالبة تدرس بالصف الثالث الابتدائي، للدهس من قائد باص على مرأى مرتادي الشارع؛ لتلقى الطفلة الصغيرة ربها متأثرة بإصابتها .

وكشف مصدر مقرب للطفلة سحاب عايض المطيري، ضحية الباص التي تدرس في الابتدائية الخامسة والخمسين بالعاصمة الرياض لـ«عاجل»، عن أن الحادثة تعود ليوم الأحد الماضي في وقت الانصراف؛ حيث نزلت الطفلة من «الباص» لإفساح الطريق لزميلتها، وعندما صعدت للباص مرة أخرى، لم ينتبه قائد الحافلة لها ليواصل المسير ويدهس الطفلة، التي توفيت فورًا في موقع الحادث .

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وأشار قريب الطفلة الضحية، إلى أنه جرى القبض على قائد الباص، مؤكدًا تمسك عائلة الطفلة بحقها رافضة التنازل، ومطالبة بالمزيد من التحقيقات حول الحادث.

وأوضح أن تداول مقطع فيديو للطفلة، وهي مضرجة بدمائها في وسائل التواصل الاجتماعي، زاد من آلام العائلة التي تطالب بوقف تداوله ومراعاة مشاعر والديها، ومحاسبة موّثقة المقطع.

وبدورها، قالت مصادر لـ«عاجل»، إن الباص الذي دهس الطفلة لم يكن باصًا حكوميًا تابعًا للمدرسة، وإنما استعان به الأهالي لنقل بناتهم، وخلال إيصال إحدى الطالبات كانت سحاب تجلس بجوار الباب، ونزلت لتمهد الطريق لزميلتها، وعندما همت بالركوب تحرك الباص وتعرضت للدهس وسط صراخ زميلاتها؛ ليتوقف قائد الباص وهو «من جنسية عربية»، لكن الطفلة سحاب توفيت فورًا قبل وصول الإسعاف.