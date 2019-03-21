شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير: ولي العهد وجّهنا بأن تكون القرى التراثية نابضة بالحياة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها) okaz-

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوجه دائما بأن تكون القرى التراثية بالمنطقة نابضة بالحياة. جاء ذلك خلال لقائه أهالي قرية آل ينفع التراثية، وحديثه الذي اتسم بالشفافية، بعيدا عن البروتوكولات الرسمية. وقال الأمير تركي في معرض حديثه للأهالي بأنه لن يقبل من أحد أن يأتيه ويقول بأن أهالي عسير غير متعاونين مع الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية، أو إعادة الأصالة للقرى التراثية، لأنه لمس منهم جميعا التسابق في تقديم العون والمساعدة، بصفتهم شركاء في كل خطوة من شأنها السير بالمنطقة، وفي مختلف المجالات نحو الأمام، بما يحقق تطلعات القيادة التي تعمل ليل نهار من أجل تنمية الوطن، والرفاه للمواطن.

وأوضح أمير منطقة عسير بعد زيارته لمرافق القرية بأنه يحرص على إشراك سكان جميع القرى في المنطقة في إعادة تأهيلها، وأن الخطوات المستقبلية لإعادتها إلى أصالتها بما يتناسب مع رؤية 2030 ستكون بموافقتهم والتشاور معهم.

وأشار الأمير تركي بن طلال، وهو يتحدث من داخل مجلس شعبي في القرية، إلى أنه من خطط المستقبلية للقرى التراثية، إعادتها للأصالة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.