شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن هذلول: تكامل أمني مع «المجاهدين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران) okaz-

ثمن أمير منطقة نجران بالنيابة الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز الأعمال والمجهودات الأمنية التي ينفذها فرع إدارة المجاهدين في منطقة نجران والمحافظات والمراكز التابعة بالمنطقة، مؤكداً أهمية تكامل الجهود مع الجهات الأمنية كافة.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية أمس لمقر فرع إدارة المجاهدين بمنطقة نجران، وكان في استقباله مدير عام الفرع بالمنطقة محمد بن مقعد الدهينة، الذي قدم إيجازاً عن أعمال الفرع والنجاحات الأمنية التي حققها ومدى التعاون مع الجهات الأمنية الأخرى، إضافة إلى شرح عن الآليات التي تم توفيرها في الفرع والمراكز التابعة له بالمنطقة ومحافظاتها.