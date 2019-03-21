نائب أمير حائل: إستراتيجية التطوير تتطلب التفاعل السريع

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل) okaz- وجه نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز الإدارات والقطاعات الحكومية بالتفاعل مع التوجهات الإستراتيجية والتطويرية لتسريع عجلة النمو والتنمية بالمنطقة. واطلع بمكتبه بالإمارة أمس على العرض الخاص بالنتائج الأولية للتحليل المبدئي للمرحلة الأولى لمشروع الرؤية والتوجه الإستراتيجي لمنطقة حائل، الذي يهدف إلى إعداد رؤية وإستراتيجية تنموية موحدة ومشتركة لكافة الجهات العاملة في المنطقة. وشمل العرض نتائج التحليل المبدئي لأوضاع التنمية في المنطقة والخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحديد المقومات الاقتصادية في المنطقة، والاستفادة من التجارب المماثلة وفق إستراتيجية تركز على أبرز الموارد الاقتصادية في منطقة حائل واستغلال الموارد المتاحة، والتعامل مع معوقات التنمية وفق إستراتيجية محددة وفي الإطار العام لرؤية المملكة 2030. وناقش مع الفريق الاستشاري للهيئة الذي يقوم حالياً بإعداد دراسة النتائج الأولية لتشخيص الوضع الراهن بالمنطقة من خلال العوامل الطبيعية والخصائص الديموغرافية والاقتصادية والثقافية والخدمية والبنية التحتية، والتخطيط الحضري، والمحفزات الاقتصادية.

وجه نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز الإدارات والقطاعات الحكومية بالتفاعل مع التوجهات الإستراتيجية والتطويرية لتسريع عجلة النمو والتنمية بالمنطقة. واطلع بمكتبه بالإمارة أمس على العرض الخاص بالنتائج الأولية للتحليل المبدئي للمرحلة الأولى لمشروع الرؤية والتوجه الإستراتيجي لمنطقة حائل، الذي يهدف إلى إعداد رؤية وإستراتيجية تنموية موحدة ومشتركة لكافة الجهات العاملة في المنطقة. وشمل العرض نتائج التحليل المبدئي لأوضاع التنمية في المنطقة والخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحديد المقومات الاقتصادية في المنطقة، والاستفادة من التجارب المماثلة وفق إستراتيجية تركز على أبرز الموارد الاقتصادية في منطقة حائل واستغلال الموارد المتاحة، والتعامل مع معوقات التنمية وفق إستراتيجية محددة وفي الإطار العام لرؤية المملكة 2030. وناقش مع الفريق الاستشاري للهيئة الذي يقوم حالياً بإعداد دراسة النتائج الأولية لتشخيص الوضع الراهن بالمنطقة من خلال العوامل الطبيعية والخصائص الديموغرافية والاقتصادية والثقافية والخدمية والبنية التحتية، والتخطيط الحضري، والمحفزات الاقتصادية.

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