شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ضوابط لاستيراد المواشي الحيّة.. الوزن القياسي إلزامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 10 ضوابط وآليات لاستيراد المواشي الحية، تضمنت تحديد أوزان قياسية للضأن، الماعز، الأبقار والإبل. وتستهدف الضوابط تقليل استنزاف الأعلاف بعد دخول الماشية المملكة، والحد من انعكاسات إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء على تربية المواشي، و ستطبّق على الإرساليات الواردة الوضع الوبائي لكل دولة.

وأوضحت الوزارة أنّها بدأت تطبيق الآليات الجديدة في جميع المحاجر منذ 7 مارس الماضي مبينة أن لكل نوع من السلالات وزنا محددا، وتم تحديد 35 كيلو غراماً للضأن (العواسي والسواكني)، 25 كيلو غراماً للبربري، 20 كيلو غراماً للماعز، 280 كيلو غراماً للأبقار، 200 كيلو غراماً للإبل، على أن تتولى الوزارة مراجعه الأوزان.

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وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق الإجراءات المحجرية في منفذ الدخول تشمل التأكّد من المستندات المصاحبة للإرساليات ومطابقتها للاشتراطات الصحية، والكشف الظاهري، وسحب العيّنات لتحليلها مخبرياً ضد الأمراض المدرجة في الآلية حسب عدد المواشي في الإرسالية الواحدة.

ولفتت إلى أنه في حالة الاستيراد من الدول والمناطق المعلن خلوها من الأمراض الوبائية من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والمسموح الاستيراد منها ستكشف ظاهرياً، وفي حالة الاشتباه سيتم سحب العينات للفحص المخبري، وتحجر في محاجر الوزارة أو مزرعة المستورد لإكمال التحصينات اللازمة.

وتشترط الوزارة لاستيراد المواشي الحية الحصول على إذن الاستيراد، وتطبيق الاشتراطات الصحية في بلد المصدر، والإجراءات المحجرية في منافذ الدخول، وإثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية.