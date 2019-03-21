شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: المحكمة التجارية تعلق مزادا لبيع عقارات رجل أعمال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة أمس (الأربعاء) قراراً بتعليق المطالبات تجاه رجل أعمال كان قد تقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، وصدر حكم المحكمة بافتتاح الإجراء. وأوضحت مصادر قضائية لـ«الخليج 365» أن نظام الإفلاس قد عرَّف تعليق المطالبات بأنه «تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام». وكانت الدائرة قد نصت في قرارها على أن مدة تعليق المطالبات ٩٠ يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، وأن التعليق لا يشمل الأوامر والقرارات الصادرة بالمنع من السفر أو الحجز على الأصول أو منع التصرف فيها. كما ضمنت الدائرة قرارها أن مدة التعليق تنتهي بانقضاء المدة المشار إليها أو قبل ذلك بتصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء وفق ما تضمنته المادة الثامنة عشرة من النظام.

أصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة أمس (الأربعاء) قراراً بتعليق المطالبات تجاه رجل أعمال كان قد تقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، وصدر حكم المحكمة بافتتاح الإجراء. وأوضحت مصادر قضائية لـ«الخليج 365» أن نظام الإفلاس قد عرَّف تعليق المطالبات بأنه «تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام». وكانت الدائرة قد نصت في قرارها على أن مدة تعليق المطالبات ٩٠ يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، وأن التعليق لا يشمل الأوامر والقرارات الصادرة بالمنع من السفر أو الحجز على الأصول أو منع التصرف فيها. كما ضمنت الدائرة قرارها أن مدة التعليق تنتهي بانقضاء المدة المشار إليها أو قبل ذلك بتصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء وفق ما تضمنته المادة الثامنة عشرة من النظام.

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