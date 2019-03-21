شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يعزز الأمن العام بـ 2393 خريجاً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)عزز وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الأمن العام، بـ2393 خريجا من الدورات التأهيلية التي اقيمت في 3 مناطق تشمل الرياض والقصيم والشرقية، خلال رعايته أمس (الأربعاء)، الحفل الذي أقيم في مدينة التدريب بطريق خريص في الرياض.
وقدم الخريجون عددا من المهارات الأمنية في عمليات الإنقاذ والسيطرة والمواجهة، التي كشفت عن مستوى عالٍ من التدريب الذي تلقوه.
من جانبه، ألقى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، كلمة أكد فيها حرص الأمن العام على اختيار المتقدمين، تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وتوجيهات وزير الداخلية، منوها إلى أنه تم اختيار الملتحقين وفق شروط محددة، وتأهيلهم بدنيا وفكريا خلال عام كامل، وإلحاقهم بدورات تدريبية في أمن الطرق، والمرور، والدوريات، وأمن الحج والعمرة، مشيرا إلى أن عدد الخريجين هذا العام بلغ 5086 خريجا، يمثلون طلبة مدن الأمن العام في الرياض، والشرقية، والقصيم، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.
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