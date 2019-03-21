محافظ جدة: «تراحم» تبذل جهودا كبيرة تجاه السجناء وأسرهم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أمس (الأربعاء)، رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة جدة "تراحم"، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل المحافظة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.
وأشاد الأمير مشعل بن ماجد بالجهود الإنسانية والاجتماعية الكبيرة المبذولة من اللجنة تجاه السجناء وأسرهم، متطلعا لمواصلة ذلك تحقيقا لأهداف اللجنة.
من جهة أخرى، عقد الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي اجتماعا برئيس وأعضاء اللجنة، اطلع خلاله على تقرير يتضمن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية والمستقبلية، كما ناقش الخدمات المقدمة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم وما حققته من إنجازات في هذا المجال، مؤكدا الدعم الكبير من خادم الحرمين وولي العهد للسجناء وأسرهم.
يُذكر أن اللجنة تقدم العديد من البرامج، منها إطلاق سراح السجناء المعسرين، إضافة لإبرام العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب وتوظيف أسر السجناء، كما سخَّرت اللجنة فريقا من المحامين المتطوعين للترافع عن السجناء.
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