نائب أمير مكة وقنصل اليابان يناقشان الموضوعات المشتركة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، قنصل اليابان ماسايوكي مياموتو. استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، قنصل اليابان ماسايوكي مياموتو. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. فيما التقى الأمير بدر بن سلطان، الدكتورعبدالله بصفر بمناسبة انتهاء فترة عمله أمينا عاما للهيئة العالمية للكتاب والسنة. وقدم نائب أمير مكة شكره للدكتور بصفر نظير الأعمال التي قدمها خلال توليه منصب أمين عام الهيئة العالمية للكتاب والسنة، سائلا الله له التوفيق في حياته القادمة، فيما ثمَّن الدكتور بصفر للأمير بدر بن سلطان دعمه وتشجيعه لأنشطة الهيئة.



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