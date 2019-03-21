شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة و«الغرفة» تبحثان الحد من «الابتزاز الإلكتروني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد بن مطلق العصيمي، ضرورة عقد لقاءات مشتركة مع رئيس وأعضاء لجنة المحامين والموثقين التابعة للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة لبحث أبعاد جرائم الابتزاز الإلكتروني، كونها تخضع لإجراءات دقيقة في الاستدلال والتحقيق والحكم، وتختلف عن إجراءات الضبط في القضايا الأخرى.

ولفت اللواء العصيمي خلال اجتماعه أمس برئيس وأعضاء اللجنة، إلى أهمية طرح الأفكار الخاصة بالحد من جرائم الابتزاز الإلكتروني، مبديا موافقته على الاقتراح المقدم من اللجنة لتنظيم دورات قانونية مختصة لمنسوبي الشرطة والمراكز والإدارات التابعة لها، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين المحامين ومراكز وأقسام الشرط بمكة المكرمة لاتفاق رؤيتهم واشتراك أهدافهم، وسعيهم إلى تطبيق النظام بما يحقق العدالة.

ورحب اللواء فهد العصيمي بتسهيل الإجراءات لجميع المحامين والموثقين في مكة المكرمة، والسماح بدخول الأجهزة التي يستخدمونها مؤكدا على أهمية التقيد بالأنظمة والالتزام بها، واعدا بالعمل على تهيئة غرفة بكامل تجهيزاتها للمحامين والموثقين بمقر شرطة العاصمة المقدسة على عدة مراحل، ابتداءً من شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية الخاصة الشمالية، وشعبة تنفيذ الأحكام الخاصة الجنوبية، وشرطة الشرائع، وشرطة العزيزية، وتنفيذ الأحكام العامة.

كما وافق على السماح للمحامين المتدربين بالحضور إلى الشرطة لممارسة المهنة عمليا على أرض الواقع للتدريب الميداني في مجال الضبط والاستدلال والبحث الجنائي والأدلة الجنائية، مع منحهم شهادات بذلك، مشترطا إعداد خطاب من المحامين إلى الشرطة بأسماء المتدربين الذين يُرغب في تدريبهم عمليا على الإجراءات وفق جدول تقدمه لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة المكرمة إلى شرطة العاصمة المقدسة بالتنسيق مع مدير إدارة التخطيط والتطوير العميد الدكتور خالد بن عوض الفعر.