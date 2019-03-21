شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية» تناقش تحسين تجربة السفر لذوي الإعاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقدت الخطوط السعودية أمس (الأربعاء) اللقاء الأول لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مقر ناديها بجدة، بحضور ممثلين لذوي الإعاقة والجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية وعدد من قيادات القطاعات التشغيلية المعنية بخدمات الضيوف في الخطوط السعودية، لمناقشة المعوقات والمشكلات وإيجاد الحلول الأمثل لها، والعمل على تطوير وتحسين الخدمات وتطويرها بالشكل الذي يلبي تطلعات الجميع.

ورحب مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي بالخطوط السعودية فهد بن عبدالله باهديله بجميع المشاركين في اللقاء والمعرض المصاحب، منوها إلى أن الهدف مراجعة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وتعزيز الجوانب الإيجابية، وبحث أفضل الأساليب لتوفير المزيد من الخدمات المبتكرة لهم في كافة المواقع.

وأكد باهديله تذليل أي مصاعب قد تواجههم وتوفير أفضل ما يتطلعون إليه من خدمات.

وأفاد بأن مدير عام الخطوط السعودية وجه بتكرار اللقاء ليقام بشكل دوري، حيث تقرر عقد 3 ورش عمل خلال العام الجاري في الرياض والدمام والمدينة المنورة، على أن يعقد اللقاء الثاني في الرياض بعد رمضان القادم.