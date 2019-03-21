شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: استغلال مرتفعات المشاعر و«المركزية» في التشجير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

أوصت اللجنة العلمية في ندوة التشجير الـ20 في مكة المكرمة، باستغلال المرتفعات الجبلية المحيطة بالمشاعر المقدسة والمنطقة المركزية في مشاريع التشجير، واختيار الأنواع النباتية التي لا تشكل أضرارا على البنى التحتية، مثل شبكات المياه والصرف الصحي، والاستغلال الأمثل لمخلفات الأشجار والاستفادة منها في صناعة بعض المنتجات، والتوسع في إجراء الدراسات العلمية، وتشجيع البحث العلمي بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية في مجال تطوير إنتاج البذور والشتلات.

وتضمنت توصيات اللجنة التي شارك فيها خبراء البيئة والزراعة، تحسين البيئة والحد من التلوث وتقديم تصورات بشأن النباتات والأشجار الملائمة لمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتهيئة أفضل الظروف البيئية لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، وتكوين لجنة مشتركة من أمانة العاصمة المقدسة والمعهد العربي لإنماء المدن وقسم الإنتاج النباتي بكلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود لوضع إستراتيجية لتشجير المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة.