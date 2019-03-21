السديس يستعرض صلاحيات لجنة التطوير الإداري

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) عقدت لجنة التطوير الإداري برئاسة شؤون الحرمين أمس (الأربعاء)، اجتماعا برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المكلف أحمد المنصوري وأعضاء اللجنة. عقدت لجنة التطوير الإداري برئاسة شؤون الحرمين أمس (الأربعاء)، اجتماعا برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المكلف أحمد المنصوري وأعضاء اللجنة. واستعرضت اللجنة مقترح تشكيل لجنة تحضيرية لدراسة الموضوعات قبل عرضها بهدف الارتقاء بمخرجات اللجنة وما يصدر عنها من قرارات، كما نوقشت مهام وصلاحيات لجنة التطوير الإداري واللجنة التحضيرية واستعراض آلية العمل واتخاذ القرار المعمول بها.



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