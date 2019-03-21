شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة جدة» تضبط منفَذين تسويقيين يعملان بتراخيص منتهية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ضبط فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في محافظة جدة، بالتعاون مع مكتب العمل في المحافظة أخيرا، منفذين تسويقيين بنظام «المشاركة بالوقت» في الوحدات العقارية السياحية، يعملان بترخيصين منتهيي الصلاحية، وحررت محضرين لاستدعاء مسؤوليها وإغلاق المكتبين وتغريمهما مبلغ 150 ألف ريال، وذلك ضمن جولاتها على كافة القطاعات التي تقع تحت مسؤولية الهيئة المحافظة.

وحذَّر المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري، من التعامل مع بعض ‏المسوقين لبرامج التايم شير سواء عبر مكاتب السفر والسياحية أو أولئك المنتشرين في الأسواق الذين يوهمون المواطنين والمقيمين بعروض غير حقيقية ويروِّجون لليالٍ مجانية دولية، بغرض استغلال الراغبين في السفر.