شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى «الصفا» يوصي ببرامج لتحسين الأداء ونواتج التعلم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أوصى ملتقى الصفا التربوي التاسع، الذي دشن فعالياته المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي، أمس (الأربعاء)، بجملة من التوصيات التي تستهدف التحسين العام والشامل لمنظومة العمل التعليمي وأركانه الأربعة (الطالب، المعلم، المنهج، والبيئة المدرسية)، تتمثل في تحسين أداء الميدان التربوي من خلال بناء برامج تتضمن الحوافز المتعددة، وإيجاد نظام تقويم أداء مشترك لضمان استدامة الأداء، مع تأكيد فكرة استخدام التقويم البديل باعتباره عملية ضرورية لتحسين نواتج التعلم وربط المناهج الدراسية بإستراتيجيات التحول الوطني 2020 ورؤية 2030.

وأشاد الثقفي بما تضمنته النسخ السابقة للملتقى من أطروحات ودراسات ثمينة، داعيا لأهمية إيلاء نتائجه وتوصياته الاهتمام اللازم وإيصالها لوزير التعليم ونائبه للاستفادة منها، لاسيما وهي نتاج خبرات مميزة من المحاضرين من التعليم ومن الجامعات، مقدما شكره لمدير مكتب تعليم الصفا ومنسوبيه وللمحاضرين والمحاضرات وكافة منسوبي تعليم جدة على هذا الحضور والتفاعل المبهج.