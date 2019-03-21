شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تطلق الدبلوم العالي للأمن الفكري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أطلقت جامعة أم القرى، ممثلة في المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمس (الأربعاء)، برنامج الدبلوم العالي للأمن الفكري والتوجيه الشرعي بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل.

وأوضح عميد المعهد الدكتور عبدالوهاب الرسيني، أن التسجيل يبدأ اعتباراً من العام الجامعي القادم، مبينا أن البرنامج مصنف من وزارة الخدمة المدنية، ومدته فصلان دراسيان بواقع 26 ساعة، تتناول عددا من المسائل في الكتاب والسنة وبعض مسائل الاعتقاد المتعلقة بقضايا الأمن الفكري، علاوة على الإعلام ودور المملكة في تعزيز الأمن الفكري ومهارات التواصل والوسطية والاعتدال الإسلامي وحقوق الإنسان في الإسلام والأمن النفسي والاجتماعي.

من جهة ثانية، استحدثت جامعة جدة، ضمن خططها الإستراتيجية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية كثاني كلية من نوعها على مستوى الجامعات السعودية.