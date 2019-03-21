مسيرة طلابية لغرس الأشجار بتبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك في محافظة حقل مشروع البيئة والعمل التطوعي بمشاركة أكثر من 500 طالب، من مختلف المراحل الدراسية. وبدأ البرنامج بمسيرة شارك فيها الطلاب وعدد من الإدارات الحكومية، انطلقت من مدينة حقل حتى منفذ الدرة الحدودي، وصولا إلى مقر تنفيذ المشروع في متنزه النخيل حيث غرس الطلاب الأشجار وزرعوا الشتلات ونظفوا ورفعوا المخلفات من الشواطئ، فيما نظف عدد من المعلمين الغواصين أعماق البحر.



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