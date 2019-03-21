شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج «التواصل الحكومي» بجائزة أفضل حملة في الخليج والان نبدء بالتفاصيل
وتسلم الجائزة نيابة عن وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، مدير عام مركز التواصل الحكومي المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، وذلك في حفل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، الذي أقيم مساء امس لأربعاء في مسرح المجاز بالشارقة.
وأقيم حفل الجائزة ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي تستضيفه الشارقة يومي الأربعاء والخميس، في مركز "أكسبو الشارقة" تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة.
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