شكرا لقرائتكم خبر عن «تقنية القطيف» تستعرض أدوات السلامة والان نبدء بالتفاصيل

نظمت الكلية التقنية بمحافظة القطيف، أمس، ورشة عمل بعنوان "مبادئ استخدام أدوات السلامة " قدمها مدير إدارة السلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني بالمحافظة الرائد ممدوح العنزي، والرقيب علي الجمعان. واستعرضت الورشة كيفية استخدام طفايات الحريق، والبطانيات الخاصة بإخماد الحريق، بالإضافة للجانب الوقائي والحرص على اقتناء الأدوات الكهربائية ذات الجودة وتجنب المنتجات الرديئة غير المطابقة لمواصفات السلامة لتفادي حوادث الحريق. وأوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين عبد الواحد آل يوسف، أن الورشة تأتي ضمن العديد من المبادرات التي تنفذها الكلية خلال العام التدريبي، مقدماً شكره لمقدمي الورشة ومساهمتهم في التوعية بأهمية استخدام أدوات السلامة في مختلف المجالات.



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